Sahara: le Milan AC provoque la colère des Marocains

La page officielle du Milan AC a publié une carte du Maroc tronqué de son Sahara pour soutenir son joueur, l’Ivoirien Franck Kessié, à l’occasion du match qui opposera ce vendredi 28 juin les Lions de l’Atlas aux Éléphants.

Les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur colère suite à cette publication, regrettant cette atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume.

Rappelons que le comité d’organisation de la CAN 2019 avait présenté ses excuses aux Marocains après avoir mis, dans le clip de la chanson officielle du tournoi, une carte du Maroc amputé de son Sahara. Dans un communiqué, le comité a tenu à s’excuser auprès des autorités marocaines, de la Fédération royale marocaine de football et des supporters marocains pour cette erreur involontaire.

«Le comité d’organisation de la CAN 2019 respecte l’intégrité territoriale du peuple marocain frère et est certain que cet incident n’affectera pas les relations entre les deux instances sportives et entre les deux pays frères», peut-on lire dans le communiqué.

Le gouvernement égyptien avait également présenté officiellement ses excuses au Maroc, suite à cette erreur qui a irrité les Marocains.

N.M.