Sahara: le Maroc a interagi avec des intervenants internationaux

Le Maroc a interagi récemment avec des intervenants internationaux dans la question du Sahara marocain, au sujet des positions du Royaume vis-à-vis des récents développements de ce dossier, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

Le ministre des Affaires étrangères a présenté un exposé, devant le Conseil de gouvernement, sur les nouveautés de la cause nationale et les positions du Royaume par rapport à certains développements récents du dossier, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil.

Bourita a également informé les membres du Conseil que “le Maroc a interagi avec certains intervenants internationaux dans ce dossier, au sujet des positions du Royaume vis-à-vis du processus politique à la lumière des deux tables rondes organisées à Genève en décembre 2018 et en mars 2019, et surtout en ce qui concerne la participation de chaque partie à ces réunions, leur déroulement et leurs résultats, ainsi que la gestion assurée par la délégation de la MINURSO et certaines idées et projets improductifs véhiculés à ce sujet”, a ajouté El Khalfi.

