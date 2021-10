Sahara: le Bahreïn s’exprime sur sa position

Le Bahreïn a réaffirmé, devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son soutien à une solution politique à la question du Sahara marocain, dans le cadre de la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume.

« Le Bahreïn réitère son soutien aux efforts remarquables que déploie le Maroc en vue de trouver une solution politique à la question du Sahara marocain sur la base de l’initiative d’autonomie, conformément aux résolutions afférentes du Conseil de sécurité, et dans le cadre de la souveraineté et l’intégrité nationale et territoriale du Royaume », a tenu à souligner la représentante du Bahreïn devant les membres de la Commission.

L’intervenante a également exprimé le soutien de son pays au processus politique mené sous l’égide du Secrétaire général des Nations Unies.

