Sahara: l’Arabie Saoudite réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

L’Arabie Saoudite a réaffirmé, devant le Comité des 24 des Nations-Unies, son soutien à l’initiative d’autonomie au Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume.

«Le Royaume d’Arabie Saoudite réaffirme son soutien à l’initiative d’autonomie au Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc, conformément au droit international, à la Charte de l’ONU et aux résolutions du Conseil de Sécurité et de l’Assemblée générale», a déclaré le représentant de l’Arabie Saoudite à la réunion du C24, qui tient sa session annuelle à New York du 14 au 25 juin.

L’initiative d’autonomie marocaine, a-t-il tenu à rappeler, a été saluée par le Conseil de Sécurité de l’ONU dans toutes ses résolutions depuis 2007, tout en réitérant le soutien de son pays aux efforts du Maroc visant à aboutir à une solution politique, réaliste et consensuelle à la question du Sahara marocain, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et sous l’égide du Secrétaire général des Nations-Unies.

L’Arabie Saoudite, a-t-il poursuivi, se félicite à cet égard de la tenue des deux tables rondes de Genève qui ont réuni le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le polisario, appelant les quatre parties à continuer sur cette voie pour aboutir à une solution à ce conflit qui n’a que trop duré.

Le diplomate saoudien s’est aussi félicité de la participation des élus du Sahara marocain aux sessions du Comité des 24 des Nations-Unies et aux deux tables rondes organisées à Genève.

Il a en outre réaffirmé l’appui de son pays aux efforts consentis par le Maroc pour aboutir à une solution à ce différend régional, tout en mettant l’accent sur l’importance du réalisme et de l’esprit de compromis, en ce sens que la résolution de ce différend contribuera à la réalisation de la paix et de la stabilité dans toute la région.

Le diplomate a également insisté sur le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume, tout en mettant en avant les efforts du Maroc pour le développement socio-économique de la région du Sahara marocain. Il s’est ainsi félicité des réalisations importantes du Maroc dans le domaine des droits de l’Homme et de la vaste campagne de vaccination contre le Covid-19.

Le diplomate saoudien a aussi salué le respect par le Royaume du cessez-le feu au Sahara ainsi que l’intervention pacifique du Maroc qui a permis la restauration de la libre circulation dans le passage de Guerguerate à la suite de son blocage en novembre 2020 par les milices armées du polisario.

S.L. (avec MAP)