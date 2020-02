Sahara: la Colombie plus que jamais aux côtés du Maroc

La vice-ministre colombienne des Affaires multilatérales, Adriana Mejia Hernandez, a réitéré, ce jeudi à Rabat, l’appui de son pays à la position du Maroc afin de parvenir à une solution à la question du Sahara qui constitue pour le Royaume une question vitale pour “sa souveraineté et son intégrité territoriale”.

Mejia, qui a coprésidé avec l’ambassadeur, directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Yazourh, la 2ème commission mixte de coopération technique et scientifique entre la République de Colombie et le Royaume du Maroc, a exprimé le “soutien permanent” de son pays au Maroc.

Par ailleurs, la vice-ministre colombienne a souligné l’importance que représente le Maroc pour la Colombie, en tant que partenaire stratégique et porte d’entrée vers le continent africain et le monde arabe, reflétée par le dynamisme des relations bilatérales et par l’engagement politique concrétisé par la décision d’élever le statut de sa représentation diplomatique à Rabat.

De même, elle a mis en exergue la vision politique historiquement partagée par les deux gouvernements dans de nombreuses affaires fondamentales, témoignant des bonnes relations et d’une vision commune des problèmes globaux.

Les travaux de cette commission ont été sanctionnés par l’approbation d’un programme de coopération bilatérale pour la période 2020-2022.

