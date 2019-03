Sahara: ce que l’on sait de la 2ème table ronde de Genève

Une seconde table ronde à l’invitation de l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara marocain a débuté, jeudi après-midi, au Château Le Rosey à Bursins à proximité de Genève, avec la participation d’une délégation marocaine, aux côtés de l’Algérie, du “polisario” et de la Mauritanie.

Prennent part à cette 2ème table ronde Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le vice-premier ministre et le ministre des affaires étrangères algériens, le ministre mauritanien des affaires étrangères et une délégation du “polisario”.

Des sources de Genève ont indiqué à Le Site info que le programme de la 2ème table ronde portera sur les paramètres de la solution politique, tels que stipulés dans la résolution 2440, à savoir « une solution politique réaliste, pragmatique et durable qui repose sur le compromis».

«L’autodétermination est confinée et conditionnée parmi les paramètres qui sont le réalisme, le pragmatisme et la durabilité. Des paramètres auxquels l’Algérie et le “polisario” se sont fortement opposés à en débattre, mettant en avant une lecture sélective tronquée de l’autodétermination», ont-elles expliqué.

Lors de la 1ère table ronde de Genève, ont précisé les mêmes sources, le Maroc avait insisté sur l’importance de tirer des enseignements de l’échec du processus de Manhasset et de se focaliser sur les mêmes paramètres définis par le Conseil de Sécurité dans ses deux dernières résolutions (2414 et 2440). L’ordre du jour a été adopté et porte essentiellement sur les paramètres de la solution politique et l’intégration régionale.

Les participants se pencheront sur l’évaluation de la première table ronde, premier pas important dans le cadre de la nouvelle dynamique pour relancer le processus politique, l’approfondissement des discussions sur l’intégration régionale et sur le contenu à donner à la solution politique.

D’après les mêmes sources, le Maroc participe à cette table ronde sur la base d’une position claire et un engagement sincère pour parvenir à cette solution politique réaliste, pragmatique qui repose sur le compromis. «Il appartient aux autres parties de saisir l’opportunité de la 2ème table ronde pour démontrer leur volonté et leur engagement réels de progresser vers une solution politique», ont-elles conclu.

