Sahar Seddiki vivement critiquée pour avoir célébré l’anniversaire de sa fille (VIDEO)

L’actrice et chanteuse marocaine, Sahar Seddiki, a célébré le quatrième anniversaire de sa fille unique, Razane Malzi. Sauf que cet évènement familial a été vivement critiqué par certains fans et followers de Sahar Seddiki à qui on a reproché, alors que son père est malade, d’avoir quand même tenu à fêter l’anniversaire de sa fille.

A ces critiques et reproches, l’artiste a répondu que la maladie de son père ne date pas d’hier et qu’il en souffre depuis une longue période. Et de préciser qu’elle refuse de faire part de ses problèmes personnels et privés à ses fans et followers du réseau social Instagram.

Cette célébration particulière de l’anniversaire de sa fille unique a consisté en une séance photos, réunissant l’artiste avec la petite Razane, avec ce commentaire: « Vous avez prétendu que j’ai célébré cet heureux évènement par un shooting photo, alors que mon père souffre d’une maladie incurable. Mais sachez que je ne suis pas venue me plaindre auprès de vous et pleurer mon sort! ».

Pour rappel, Sahar Seddiki a célébré ainsi l’anniversaire de sa fille unique, via son compte officiel ‘Instagram et a écrit: « Aujourd’hui, 9 septembre 2022, ma fille, la moitié de mon âme, pour toute chose que tu entreprendras dans la vie, je serai à tes côtés et l’exécuterai. Je partagerai avec toi tout moment de bonheur et, s’il t’arrive de souffrir pour n’importe quelle raison, je partagerai ta douleur. Comme j’accepterai toutes les décisions que tu prendras « .

