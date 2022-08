Sahar Seddiki victime d’une escroquerie perpétrée par un « proche »

La chanteuse et actrice marocaine, Sahar Seddiki, a révélé, ce mercredi, une forfaiture dont elle a été victime, il y a un mois, et a tenu à partager sa mésaventure avec ses fans et followers, via son compte officiel sur le réseau social Instagram.

Et c’est dans une story que Sahar Seddiki a révélé avoir été victime de vol et d’escroquerie perpétrés par une personne « inconnue », croyait-elle au début. Cette personne s’est servie du compte bancaire de l’artiste marocaine et est parvenue à délester à celle-ci la somme de 9000 DH.

Après avoir découvert cela sur son relevé bancaire, Sahar Seddiki a décidé de déposer plainte auprès des services sécuritaires qui ont réussi à identifier le voleur et escroc. Et sa surprise et sa déception ont été grandes quand elle a su de qui il s’agissait!

Le commentaire de l’artiste, ses allusions et sous-entendus ont laissé les internautes comprendre qu’il se peut qu’il ne s’agisse que de son ex-mari, le réalisateur Moncef Malzi. Ceci, car Sahar Seddik a qualifié son voleur et escroc de personne « qui était dans ma vie et qui ne l’est plus ».

Phrase qui a mis la puce à l’oreille des fans et followers de la chanteuse et actrice, qui sont vite allés en besogne pour désigner, à tort ou à raison, l’ex-mari de leur idole.

L.A.