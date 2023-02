Sahar Seddiki s’est-elle remariée ?

L’artiste marocaine, Sahar Seddiki, a suscité les interrogations de ses abonnés après sa récente photo partagée ce lundi sur Instagram. Sahar Seddiki a écrit le message suivant : « 27/02/2023, les plus belles choses arrivent lorsqu’on s’y attend le moins ».

C’est la deuxième expérience pour la belle artiste qui compte plus de deux millions de fans sur Instagram. Son premier mariage avec le réalisateur Moncef Malzi n’a pas fait long feu. Le post Instagram de Sahar Seddiki a connu du succès avec plus de 42.000 likes et des milliers de commentaires.