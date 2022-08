Sahar Seddiki s’est-elle remariée ? (PHOTO)

Les followers de l’artiste marocaine sont partagées entre excitation et confusion. L’actrice et chanteuse Sahar Seddiki est apparue une bague au doigt, poussant plus d’un à se poser des questions.

La curiosité est un vilain défaut, mais peut-on garder sa vie privée lorsqu’on est une célébrité ? Si certains arrivent à le faire, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Sahar Seddiki, récemment divorcée du producteur Moncef Malzi, a partagé une story pour le moins « intrigante ».

Dans sa publication, l’on peut voir la main de Seddiki sur celle de son nouveau chéri, dont l’identité est un secret, une bague au doigt. Cela a poussé aux spéculations concernant la situation « matrimoniale » de l’artiste, certains pensant à un mariage secret.

A.O.