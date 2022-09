Sahar Seddiki lance un appel touchant à ses fans (PHOTO)

Sahar Seddiki a demandé à ses fans de prier pour son père, souffrant d’un cancer. Sur son compte Instagram, la chanteuse et actrice a posté une photo de lui à l’hôpital et a écrit : «Mon père se bat toujours contre cette satanée maladie. Vos prières».

Sahar avait annoncé la maladie de son père en début d’année. Elle avait publié une photo de lui, sur un lit d’hôpital, portant un masque d’oxygène.

«J’aurais tellement aimé crier pour que tu saches combien je t’aime mais j’en suis incapable. J’aurais tellement aimé être à la hauteur de tes attentes mais j’ai toujours l’impression d’avoir failli à mes devoirs envers toi. J’aurais aimé t’offrir tout ce dont tu as toujours rêvé afin de te remercier pour ton amour et tes sacrifices. J’aurais tellement aimé te ressembler mais tu es unique. Tu me rends heureuse, fière, tu me conseilles, tu me fais des reproches, tu me soutiens, tu me rends forte, tu es mon roc et ma source de motivation. Mon cher père, je te souhaite un prompt rétablissement et une longue vie», avait écrit Sahar Seddiki.

H.M.