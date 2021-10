Sahar Seddiki en colère à cause du pass vaccinal (VIDEO)

La chanteuse marocaine Sahar Seddiki a exprimé sa colère à cause de l’indisponibilité de son pass vaccinal provisoire, qui devait être téléchargeable depuis lundi selon les autorités.

Dans une « story » sur son compte Instagram, la chanteuse a déclaré avoir reçu sa première dose du vaccin, mais que contrairement à ce que les autorités ont indiqué, elle n’a pas pu télécharger son pass vaccinal provisoire. Selon le site, le pass ne peut être téléchargé qu’après la deuxième dose.

Sahar Seddiki a affirmé qu’elle était contre l’idée du vaccin, refusant d’injecter une « substance étrangère et toujours en cours d’expérimentation » à son corps, et qu’elle n’a reçu sa première dose qu’afin d’obtenir le pass vaccinal pour son travail et ses déplacements.

La chanteuse, qui s’est remise du covid-19 dernièrement, s’est également posé des questions au sujet des personnes tout juste guéries, ne pouvant toujours pas recevoir leurs injections, et que vont-elles faire maintenant que le pass vaccinal est obligatoire pour accéder aux lieux publics.

S.L.