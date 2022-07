Sahar Seddiki de nouveau amoureuse? (PHOTO)

La comédienne et chanteuse marocaine, Sahar Seddiki, a suscité la curiosité et les doutes de ses fans et followers, à son annonce de vivre une nouvelle histoire d’amour. Et ce, après son divorce avec le réalisateur Moncef Malzi, son ex-époux et père de leur fille.

Et l’une des admiratrices de Sahara Seddiki s’est interrogée comment celle-ci a pu vite oublier ses relations, qui étaient très fortes, avec son ex-mari et papa de sa fille. L’artiste a répondu tout simplement être tombée amoureuse d’une autre personne.

« Comment avez-vous pu vite oublier votre ex-époux et continuer à mener une vie normale? », a rétorqué l’admiratrice , très curieuse et se mêlant de ce qui ne la regarde pas: la vie privée des gens, qu’ils soient de simples citoyens ou des people. Et. La réponse de Sahar Seddiki, à cette curiosité déplacée, a été des plus concises et des plus claires: « J’ai rencontré mieux! ».

A rappeler que la comédienne et chanteuse marocaine avait annoncé, courant 2021, via son compte sur le réseau social Instagram, la nouvelle de sa séparation avec son mari, le réalisateur Moncef Malzi.

L.A.