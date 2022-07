Sahar Seddiki de nouveau amoureuse (PHOTO)

La chanteuse et actrice marocaine, Sahar Seddiki, est de nouveau « tombée en amour »;-selon l’expression québécoise-, et ce, après son divorce avec le réalisateur Moncef Malzi, selon sa story sur le réseau social Instagram!

En publiant une photo d’elle avec un jeune homme, son nouveau prince charmant, dont elle a pris soin de cacher le visage ave un émoji en forme de cœur, Sahar Seddiki a annoncé son grand amour pour ce nouveau bel élu de son cœur.

Dans une nouvelle story, la jeune artiste (34ans) a également posté des photos d’embrassades avec son amoureux, toujours en veillant à cacher la belle frimousse de celui-ci. Cela n’a pas manqué de susciter de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, curieux de connaître l’identité du nouvel amoureux qui a su conquérir le cœur de leur vedette préférée.

A noter que Sahar Seddiki avait révélé être, de nouveau, tombée amoureuse en réponse aux nombreuses interrogations de ses fans et followers sur Instagram. De même qu’elle a révélé la véritable raison de sa séparation avec le réalisateur Moncef Malzi, toujours en réponse à la question de l’un de ses admirateurs..

Laquelle question a été libellée ainsi: « Pour quelle raison avez-vous divorcé avec votre premier époux, alors vous sembliez en parfaite symbiose avec lui? ». La réponse de la chanteuse et comédienne a été: « Nous ne pouvions pas continuer des relations qui nous ont éprouvés matériellement et psychiquement et qui nous ont laissés similaires à des corps sans âmes. La patience a ses limites! ».

L.A.