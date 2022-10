Sahar Seddiki annonce la rupture de ses fiançailles

L’actrice et chanteuse marocaine, Sahar Seddiki, a annoncé avoir rompu ses fiançailles, ce qui a choqué et fait réagir ses fans et followers.

Invitée de l’émission-débat sur M24, « Aâlam Chahrazade » (Le monde de Shéhérazade), Sahar Seddiki a confirmé l’information, en précisant avoir rompu ses fiançailles dans le plus grand secret, un mois et demi après avoir déclaré s’être fiancée. Ceci, tout en occultant de révéler la cause de cette soudaine rupture.

Cependant, l’artiste marocaine s’est empressée d’avouer qu’elle est allée trop vite dans sa décision de se fiancer et a affirmé que « tout est question de destin ». A rappeler également que Saahar Seddiki avait annoncé s’être récemment séparé de son mari et papa de sa fille et ce, après un mariage ayant duré de nombreuses années.

L.A.