Safi: un jeune homme condamné après avoir fait chanter son ex-petite amie

Le tribunal de première instance de Safi a condamné, mercredi, à deux ans de prison ferme et à une amende de 2.000 DH, un jeune homme qui menaçait et faisait chanter son ex-petite amie de publier ses photos et vidéos privées.

La police avait arrêté le mis en cause et l’a déféré devant le tribunal de première instance pour « obtention d’une somme d’argent par la menace de divulgation d’actes déshonorants, incitation à la débauche, violence, menace, insultes non-publiques contre une femme sur la base du genre, prise et enregistrement de photos et photomontages de propos et de photos ».

Le tribunal a également décidé la destruction des enregistrements, photos, clés USB et autres moyens de stockage qui ont été saisis chez le prévenu.

Cette condamnation a été possible grâce à la plainte de la jeune femme, victime de ce chantage, qui ne s’est pas laissée faire devant les menaces et chantages de son ex-petit ami et a ainsi obtenu gain de cause.

La loi marocaine prévoit l’emprisonnement ferme de six mois à trois ans et une amende de 2.000 à 20.000 DH pour toute personne qui se rendrait coupable d’interception, enregistrement ou distribution de paroles ou d’informations émises dans un cadre privé ou confidentiel, sans le consentement de leurs auteurs.

