Safi: prison ferme pour celle qui a tué sa mère adoptive

La justice a tranché dans l’affaire de la jeune femme qui a tué sa mère adoptive en mars dernier à Safi. La chambre criminelle près le tribunal de première instance a condamné la mise en cause, poursuivie pour meurtre avec préméditation, à 20 ans de prison ferme.

Rappelons que ce terrible meurtre, commis au quartier Zin El Abidine, avait secoué la ville. La défunte, âgée de 65 ans, était portée disparue. Ses voisins ont ainsi alerté les autorités et dénoncé la mise en cause qui, selon eux, violentait sa mère. Après avoir mené ses recherches, la police a découvert le corps sans vie de la sexagénaire chez elle. La coupable a été également arrêtée et une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de ce meurtre.

H.M.