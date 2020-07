Safi: les autorités ne badinent pas avec le confinement

Safi est de nouveau confinée après la découverte d’un foyer industriel de covid-19. Selon une source de Le Site info, les autorités ont renforcé les contrôles et installé plusieurs barrages au niveau de tous les accès menant à la ville et des grandes avenues.

Des instructions ont été données pour des contrôles extrêmement stricts avec les conducteurs, rapporte notre source, soulignant que tous ceux qui ne disposent pas du document de déplacement exceptionnel n’ont pas le droit de passer.

«Les autorités ne badinent pas avec le confinement. C’est la seule solution pour endiguer le risque de propagation du coronavirus dans la ville. Ce lundi, des patrouilles de police effectuent des rondes dans toute la province afin de faire respecter les mesures du confinement. Plusieurs caïds se sont munis de leurs mégaphones pour expliquer la situation à la population et l’appeler à ne pas sortir», explique la même source.

Rappelons qu’une batterie de mesures ont été prises pour le contrôle de la situation, à savoir la fermeture totale du 3è district urbain relevant de la ville de Safi où se concentrent les cas positifs du covid-19, la fermeture et l’interdiction des déplacements de et vers la Cité des Océans sauf dans des cas déterminés et la fermeture immédiate des 18 unités de conservation, situées dans la ville et l’arrêt du transport de leurs employés.

Il a été aussi décidé la fermeture des locaux de commerce à 18H00, la fermeture des cafés à 20H00, l’interdiction d’accès à la plage de la ville et la fermeture de deux marchés de proximité « Assalam » et « Siha » dans le troisième district.

Il a été également décidé l’intensification de la cadence des opérations de stérilisation et de désinfection au niveau dudit district, en particulier dans les zones où sont concentrés les cas positifs détectés, la stérilisation et la désinfection des places publiques, des parcs et des moyens de transport public, la multiplication des campagnes de sensibilisation et de conscientisation pour informer les citoyens des mesures entreprises ainsi que la prise en charge des cas confirmés dans les hôpitaux de la ville de Safi et des autres régions.

N.M.