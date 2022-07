Safi: la prolifération des meutes de chiens errants inquiète les habitants

La députée de l’Union socialiste des forces populaires, (USFP), à la chambre des représentants, Hanane Fatras, a affirmé que la prolifération de plus en plus présente de meutes de chiens errants inquiète au plus haut point la population de la ville de Safi.

Dans une question écrite adressée au ministre de l’Intérieur, la députée du parti de la Rose a souligné que les chiens errants investissent quartiers, avenues et rues safiots. On les trouve ainsi partout, près des bennes d’ordures, au centre-ville, sur la voie publique, les routes principales et à proximité des voitures et autres véhicules stationnés.

Ces animaux sillonnent donc librement la ville sans qu’aucune protection ne soit assurée aux citoyens par les autorités concernées, a déploré Hanane Fartas. Par conséquent , les familles craignent pour la vie de leurs enfants, sachant que nombreux ont subi des attaques de chiens errants. Des attaques dont aussi étaient victimes des citoyens adultes, hommes et femmes, et il ne passe pas un jour sans que l’on apprenne qu’une personne a été attaquée par un chien errant, a poursuivi la députée USFPiste.

Celle-ci s’est alors interrogée sur les mesures que compte prendre le Département de Abdelouafi Laftit pour protéger la population safiote, en particulier les enfants et les personnes âgées, des attaques de ces meutes de chiens errants qui constituent un danger quotidien constant pour les citoyens , vivant dans la crainte d’être mordus ou de contracter des maladies transmises par ces animaux.

L.A.