Safi: il poignarde sa belle-mère et tente de se suicider

Un nouveau drame vient de secouer la ville de Safi. Un membre des forces auxiliaires risque gros après avoir violemment agressé sa belle-mère.

Ce dernier l’a poignardée à plusieurs reprises et a tenté, par la suite, de se suicider, rapporte Al Massae.

Plusieurs personnes sont intervenues pour l’empêcher de se jeter du troisième étage et ont heureusement réussi à l’en dissuader. La victime, dans un état critique, a de son côté été transférée à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Aussitôt alertés, le commandant des forces auxiliaires de la région et les éléments de la protection civiles se sont rendus sur les lieux du drame pour élucider les circonstances et déterminer les causes de cette affaire.

N.K