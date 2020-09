Safi: grande opération de stérilisation des établissements scolaires

La Direction provinciale de l’éducation nationale a procédé samedi et dimanche, à la stérilisation et la désinfection de tous les établissements scolaires de la province afin que ces espaces éducatifs soient prêts à accueillir les élèves dans de meilleures conditions durant l’actuelle rentrée scolaire qui démarrera le 7 septembre.

L’opération de stérilisation des établissements scolaires relevant de la province de Safi a été menée avec le soutien des autorités provinciales, le groupe OCP et les associations des parents et tuteurs d’élèves.

Des sociétés opérant dans le secteur privé se sont associées également à cet effort en mettant des solutions hydro-alcoolique à la disposition de la direction provinciale de l’Education Nationale. Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l’éducation nationale, Mohamed Zemhar, a souligné que cette opération rentre dans le cadre d’une série de mesures visant à préserver la sécurité et la santé des élèves et du corps pédagogique et à faire des établissements scolaires des espaces sûrs.

Dans ce sens, M. Zemhar a souligné que la direction a doté tous les établissements scolaires de solutions hydro-alcooliques et des thermomètres infrarouges, notant que la Direction a acquis une grande expérience dans le domaine de la prévention contre la Covid-19 et l’application des mesures sanitaires après la réussite des examens du baccalauréat en juillet dernier. M. Zemhar a tenu à rappeler que la rentrée scolaire a fait l’objet d’importantes réunions avec l’ensemble des intervenants au niveau de la province de Safi en vue d’offrir les conditions sanitaires indispensables pour la réussite de la rentrée scolaire notamment en cette circonstance exceptionnelle que traverse le Royaume.

La Direction provinciale du ministère de l’Education Nationale à Safi a tenu du 29 août dernier au 01 septembre une série de rencontres avec les acteurs et partenaires éducatifs pour garantir la réussite de la rentée scolaire 2020-2021 et débattre des différentes opérations y afférentes, à la lumière de la note ministérielle 39-20.

Lors de ces réunions, les différents acteurs éducatifs (chefs de divisions à la direction, cadres administratifs et éducatifs, directeurs d’établissements scolaires et représentants des associations de parents et tuteurs d’élèves) ont tenu à exprimer leur forte mobilisation pour la réussite de cette rentrée scolaire et assurer un enseignement dans des conditions appropriées et sûres.

Lors de ces réunions, M. Zemhar a indiqué que l’application de la formule de l’enseignement en présentiel sera accompagnée de la mise en œuvre d’un protocole sanitaire strict pour la protection de la sécurité sanitaire des cadres éducatifs et administratifs et les élèves, conformément aux efforts nationaux visant à enrayer la propagation de la Covid-19.

FB