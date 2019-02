Safi: destruction de plusieurs tonnes de drogues

Les services compétents ont procédé jeudi 7 février à Safi à la destruction d’une importante quantité de drogues et d’huiles impropres à la consommation saisie lors de plusieurs opérations menées au niveau de cette province.

Cette quantité détruite par incinération comprend 1,257 tonne de cannabis (kif), plus de 83 kg de chira (résine de cannabis), 84 kg de tabac à priser (tabac broyé en fine poudre), 2.431 comprimés de psychotropes, en plus d’un tonne d’huiles impropres à la consommation.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable au sein de la Direction inter-provinciale des douanes et impôts indirects à Safi et Jorf Lasfar, Abdellatif Chebchoub, a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts visant à lutter contre les drogues, la contrebande et les produits illicites qui causent des dommages à la santé de l’homme et à l’environnement, précisant que les quantités de drogues détruites ont été saisies durant les quatre derniers mois.

L’opération de destruction s’est déroulée sous la supervision du Parquet général et en coordination avec les autorités locales, dont la Gendarmerie Royale, l’administration des douanes, la Sûreté nationale et la protection civile au niveau de cette province.

S.L. (avec MAP)