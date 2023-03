Safaa Hbirkou célèbre sa baby shower (VIDEO)

L’actrice et influenceuse marocaine, Safaa Hbirkou, a célébré le rituel du « henné », dimanche 12 mars, évènement fêté dans le Royaume par les femmes enceintes au septième mois de leur grossesse.

Cette célébration, qui a eu lieu en présence des membres de la famille et des ami(e)s de l’artiste, a été partagé avec les fans et followers de l’artiste, sur son compte officiel du réseau social Instagram.

Pour rappel, Safaa Hbirkou avait mis au monde des jumeaux, un garçon et une fille prénommés respectivement Neil et Nelya, en 2020. Double naissance dont elle a partagé les détails, via une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, relatant les détails des différentes étapes de sa grossesse et des aléas de cette dernière, du début jusqu’à son accouchement.

Par ailleurs, l’actrice, influenceuse et animatrice TV marocaine, avait annoncé cette nouvelle grossesse, fin du mois de janvier dernier, lors d’une séance photos dédiée à cet heureux évènement. Annonce qu’elle avait tenu à partager avec ses fans et followers sur Instagram.

« Mes chères amies et mes chers amis, heureuse de vous faire savoir que notre famille va s’agrandir! Prochainement, nous serons cinq! Nous avions voulu garder le secret afin de profiter pleinement de cet heureux évènement, mais il était temps, aujourd’hui, de partager notre bonheur avec vous », avait écrit Safaa Hribkou.

