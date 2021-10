Sac suspect au lycée Descartes: les derniers éléments de l’affaire

Les recherches et investigations menées lundi par le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat ont permis l’identification de l’individu qui a déposé un sac kraft suspect contenant deux bouteilles de boissons alcoolisées vides enveloppées par un ruban à proximité du lycée Descartes.

Les procédures d’enquête ont révélé que l’intéressé, âgé de 41 ans, habite à Témara et qu’il suit un traitement dans une clinique de maladies mentales et psychiatriques, indique mardi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, notant que l’individu n’a pas été en mesure de déterminer les motifs et les mobiles de son acte, en raison de l’incohérence résultant de son état de santé anormal.

L’intéressé a été transféré à l’hôpital psychiatrique Ar-Razi de Salé, sur instructions du parquet compétent, ajoute le communiqué, rappelant que les expertises techniques menées ont confirmé que le sac kraft saisi ne présentait aucune menace ni aucun danger pour la sécurité des individus et pour la sureté des biens.

S.L. (avec MAP)