Saad Lamjarred va-t-il célébrer son mariage cette semaine à Paris ? (PHOTOS)

La présence de plusieurs amis proches de Saad Lamjarred à Paris, ces derniers deux jours, laisse à penser que le mariage de la star est imminent.

Alors qu’il avait annoncé son mariage avec la jeune Ghita El Allaki, le chanteur n’a pas dévoilé la date et le lieu de la célébration. La célèbre actrice marocaine et mère du chanteur, Nezha Regragui, avait indiqué au magazine Ralia l’organisation prochaine d’une petite fête en France à cette occasion, sans en dire plus.

Cela dit, il semble que le mariage devrait avoir lieu dans les jours à venir, à en juger par les publications de plusieurs amis proches du chanteur, qui se trouvent tous en France. Les créateurs de mode, Issam Washma et Myriam Labiad (Mimi Le Blanc) ont partagé des publications sur leurs comptes Instagram, indiquant leur présence à Paris les 18 et 19 septembre.

Cela laisse présager également que la célébration devrait se tenir dans la capitale française dans les jours à venir. Saad Lamjarred aurait demandé aux invités de mettre leurs téléphones de côté, afin que la cérémonie ait lieu dans un cadre « cosy ».

A.O.