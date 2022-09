Saad Lamjarred va donner un concert pas comme les autres (PHOTO)

Saad Lamjarred s’apprête à donner un concert 100 % virtuel en octobre prochain.

Dans un post partagé via son compte Instagram, Saad Lamjarred a indiqué : « Je partage humblement avec vous un projet sur lequel j’ai travaillé pendant des mois. Je vous remercie tellement pour votre amour et soutien. J’ai toujours rêvé de me produire pour vous tous, aujourd’hui, cela est possible. Pour la première fois de l’histoire, nous allons donner un concert mondial totalement virtuel ».

Le chanteur partage l’affiche de l’événement, prévu le 20 octobre prochain, avec le crooneur libanais, Ragheb Alama, ainsi que le compositeur Michel Fadel.

Le chanteur a investi le monde des NFTS et s’est vu offrir son propre avatar virtuel dans le Metaverse. Cela a été possible grâce à une collaboration avec la compagnie Meta Boundless, spécialisée dans le divertissement virtuel.

A.O.