Saad Lamjarred serait au Maroc

Bonne nouvelle pour les fans de Saad Lamjarred. Le chanteur aurait atterri au Maroc, en provenance de France, pour un séjour de quelques jours. C’est ce qu’a indiqué une source de Ghalia, précisant que Saad Lamjarred est au Royaume pour enregistrer une chanson dédiée au roi Mohammed VI à l’occasion du 20ème anniversaire de son accession au Trône.

Et d’ajouter que le chanteur a entrepris les dernières retouches sur sa nouvelle chanson avant son lancement. Lamaâllem se joint ainsi à la liste des artistes marocains qui ont offert des chansons au roi Mohammed VI, à l’instar de Dounia Batma, RedOne, Rajae et Omar Belmir et d’autres.

A noter que «Ensay», la dernière chanson de Saad Lamjarred, a cumulé plus de 52 millions de vues depuis son lancement, il y a seulement quelques jours.

Rappelons que le chanteur marocain, accusé de viol en 2016 par Laura Prioul, âgée de 20 ans à l’époque, a vu les faits requalifiés par la juge le 9 avril. Une annonce accueillie comme une victoire par le clan “Lamjarred”, tandis que le clan “Prioul” a dénoncé une injustice. Il a ainsi été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour « agression sexuelle » et « violences aggravées » dans une affaire où il avait initialement été mis en examen pour viol.

S.L.