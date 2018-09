Saad Lamjarred sera toujours diffusé sur Chada FM

La station radio Chada FM sort du lot et annonce sa décision de poursuivre la diffusion des chansons de Saad Lamjarred. Explications.

Chada FM ne s’est pas alignée sur les autres radios. Dans un communiqué, la radio annonce ainsi qu'”en réaction aux nombreux messages reçus par Chada FM via les réseaux sociaux Facebook et les “Hashtag” au sujet de l’arrêt de diffusion des chansons de Saad Lamjarred, pour des raisons de moeurs de l’artiste, et en vue d’éclairer l’opinion publique, nous, Radio Chada FM Radio précisons que nous n’allons prendre aucune mesure restrictive vis-à-vis des chansons de Saad Lamjarred durant les programmes de la radio tant que l’affaire est en cours, puisque “l’accusé est innocent jusqu’à preuve du contraire”. Chada FM assure être un média qui encourage l’art et le talent des jeunes chanteurs.

“Nous assurons ainsi que nous suivrons le procès de Saad Lamjarred dans l’espoir que les choses se clarifient dans les prochains jours”, peut-on lire.

Après le retour en prison de Saad Lamjarred, suite à la décision de la justice française de le poursuivre en détention provisoire pour viol, des médias ont annoncé leur décision d’arrêter la diffusion de ses chansons. Ainsi, Hit Radio était la première à prendre cette mesure. Ensuite, Radio 2M a fait de même. Les décisions de Younes Boumehdi et de Samira Sitail ont fait le tour du web.

H.M.