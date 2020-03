Saad Lamjarred se livre à cœur ouvert (VIDEO)

Saad Lamjarred a accordé une interview à l’émission «Mouhadata maa anass», diffusée sur Youtube, et s’est laissé aller à quelques confidences sur son enfance et sa carrière.

Le chanteur a ainsi fait savoir que son enfance, lors de laquelle il a appris les règles du chant, était exceptionnelle. Lamjarred s’est également penché sur la célébrité et a mis l’accent sur ses avantages et ses inconvénients. «La célébrité a aussi son côté sombre. Il faut penser deux fois avant de prendre une décision ou d’agir. Il faut toujours se rappeler d’où est-ce qu’on vient. Il faut assumer et être à la hauteur de la confiance accordée par les fans. Ce n’est pas facile de gérer la notoriété», a expliqué l’artiste.

Concernant ses relations avec sa famille et ses amis, Saad Lamjarred a confié qu’il a toujours été authentique. «En goûtant à la célébrité, tu risques de perdre le contrôle et de tomber dans l’orgueil. C’est à ce moment-là que ton éducation et tes valeurs interviennent. Aujourd’hui, je peux vous dire que je ne regrette rien. J’ai eu des épreuves dans ma vie desquelles j’ai beaucoup appris. J’ai appris surtout à n’avoir peur que de Dieu», a indiqué le chanteur.

Rappelons que la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris avait décidé, en janvier dernier, de renvoyer Saad Lamjarred devant la cour d’assises pour le viol présumé de Laura Prioul, une jeune femme aujourd’hui âgée de 23 ans dans un hôtel parisien, en octobre 2016. La Cour d’appel a infirmé l’ordonnance rendue en avril 2019 par la juge d’instruction qui avait requalifié les faits en agression sexuelle et violence, renvoyant l’artiste devant le tribunal correctionnel. Son accusatrice, qui avait fait appel, vient donc d’obtenir gain de cause.

L’interprète de “Casablanca” avait reçu l’accord de la justice française afin de faire son grand retour sur scène. Malgré ses déboires, Saad Lamjarred a poursuivi sa carrière artistique. Il a sorti plusieurs tubes dont «Ensay», «Njibek», «Ikhallik lili», «Salam» et «Assif Habibi». Son clip, Lm3allem, a dépassé la barre des 800 millions de vues. C’est le clip le plus regardé dans le monde arabe.

N.M.