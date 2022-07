Saad Lamjarred revient sur ses succès (VIDEO)

Saad Lamjarred a exprimé sa fierté d’avoir réussi une carrière artistique exemplaire, dont les succès ont dépassé les frontières marocaines pour conquérir les publics des pays arabes et d’ailleurs, via la publication d’enregistrements vidéos de ses tubes et de ses concerts.

Rien ne pourrait constituer un obstacle majeur entre la personne et son opportunité de parvenir au succès escompté, a précisé le chanteur marocain, tout en soulignant que les obstacles et les embûches qu’il a rencontrés sur son chemin n’ont pu l’empêcher d’arriver à la célébrité, mais ont constitué plutôt « une marche de plus à monter pour arriver au sommet ».

Ainsi, dans un commentaire accompagnant une vidéo retraçant certaines étapes de son ascension artistique, la « pop-star » marocaine a écrit: « Ne cherchez pas d’excuse de ne pas avoir su atteindre votre but et concentrez-vous sur toutes les solutions à même de vous mener à l’objectif que vous vous êtes assigné: ».

Issu d’une famille d’artistes, connue et estimée par le public marocain, Saad Lamjarred est parvenu à devenir une vedette internationale grâce à un répertoire divers, diversifié et tonifiant, comportant des chansons dans plusieurs langues, dont la darija marocaine, l’arabe classique, le français, l’anglais, l’espagnol, sans oublier les langues du Proche-Orient et du Golfe.

Il doit aussi son franc succès à ses duos avec d’autres artistes célèbres, dont le dernier en date avec la chanteuse libanaise Elissa, dans une chanson intitulée « Mine awel dikika » (Dès la première minute) qui est devenue un tube dans plusieurs pays arabes.

Par ailleurs, l’artiste marocain est parvenu à battre un véritable record, avec son grand succès « Lmaâllem » (Le Maître) qui a récolté 1 milliard de vues, faisant de lui ainsi le premier chanteur arabe à atteindre ce nombre impressionnant de vues

L.A.