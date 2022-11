Saad Lamjarred réserve une grande surprise à ses fans à Dubaï (VIDEO)

Saad Lamjarred va se produire aux Émirats Arabes Unis le 20 novembre prochain. À cette occasion, le chanteur marocain réserve une belle surprise aux fans qui assisteront à son concert.

La pop-star a annoncé via un post Instagram qu’une séance meet & greet sera organisée à la fin de l’événement, où ses fans pourront prendre des photos avec lui et lui poser des questions. De plus, le comité organisateur de l’événement offrira la possibilité de suivre en direct le match d’ouverture de la Coupe du monde qui opposera le Qatar à l’Équateur.

A.O.