Saad Lamjarred rend hommage à De Niro et Al Pacino (photo)

Le chanteur marocain Saad Lamjarred a encore faire le buzz cette semaine avec un post sur instagram où il apparait avec un nouveau look: une grosse chaine en or, des lunettes d’un autre temps et un cigare.

Saad Lamjarred justifie ce look en citant Robert De Niro et Al Pacino, deux acteurs qu’il adore voir au cinéma. Lamjarred précise tout de même qu’il est contre le cigare ou la cigarette.

« Because I always loved Robert De Niro and Al Pacino’s roles i toke this photo but I don’t recommend smoking accually I’m against it , I love you all », peut-on lire.

Toujours pas sorti d’affaire dans ses déboires judiciaires, Saad Lamjarred continue d’être très suivi sur les réseaux sociaux où il compte de nombreux fans. Ses chansons, diffusées en boucle sur les ondes de plusieurs radios marocaines font également un carton sur YouTube.

