Saad Lamjarred reçoit sa deuxième dose du vaccin anti-covid (PHOTO)

Le chanteur marocain Saad Lamjarred a reçu, mercredi, sa deuxième injection du vaccin contre le coronavirus.

Sur son compte Instagram, Lamjarred a publié en story une photo de lui recevant l’injection. L’image a été largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, dans une autre publication, le chanteur a promis des surprises à ses fans pour l’été. « Salut à tous, vous m’avez manqué. Je suis en train de préparer plusieurs surprises pour cet été. Soyez prêts pour une première surprise prochainement. Elle sera géniale », a-t-il écrit.

Rappelons que le rappeur marocain « L7or’ a annoncé qu’il est en train de préparer un duo avec Saad Lamjarred. Lors d’une intervention dans l’émission « ET Bil arabi », l’artiste a assuré que ce nouveau projet, en collaboration avec «Lamaâlem», connaîtra un grand succès, bien que leurs styles musicaux soient différents. D’autres collaborations ont été annoncées avec Red One et Saber Rubai.

S.L.