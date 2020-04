Saad Lamjarred réagit au décès de Marcel Botbol (PHOTO)

Saad Lamjarred a écrit un message touchant sur son compte Instagram pour rendre hommage à Marcel Botbol, décédé mercredi des suites du coronavirus. «Tu vas nous manquer. Il était un grand ami très cher à mon cœur. Que Dieu aide sa famille à surmonter cette terrible épreuve. Repose en paix mon ami», a publié le chanteur, accompagné d’une photo du défunt.

Le chanteur et musicien marocain Marcel Botbol est décédé à Paris des suites du Coronavirus. Il s’est éteint mercredi matin à l’hôpital Bichat, où il était admis en réanimation depuis une semaine après avoir contracté le Covid-19, a annoncé son entourage.

«Marcel Botbol était parti à Paris pour une fête familiale le 10 mars dernier et avait du y rester à cause de la fermeture des frontières », a indiqué Maurice Elbaz, un proche du défunt et producteur de son frère, le chanteur Haïm Botbol.

Le chanteur, qui souffrait de problèmes cardiaques, “n’a pas supporté le virus comme beaucoup de personnes âgées », a précisé Maurice Elbaz, producteur à Casablanca depuis près de vingt ans.

