Saad Lamjarred réagit au décès de Aziz El Fadili (PHOTO)

Saad Lamjarred a rendu hommage à l’acteur Aziz El Fadili, décédé vendredi des suites du covid-19.

Sur son compte Instagram, l’artiste a posté une photo du défunt et présenté ses condoléances à sa famille. «Seul Dieu est éternel. Que Dieu ait l’âme de l’artiste Aziz El Fadili en sa sainte miséricorde et accorde courage et patience à ses enfants Hanane, Adil, Rochdi et Ghizlane. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons», a écrit Lamjarred.

Rappelons que l’acteur et comédien marocain Aziz El Fadili s’est éteint, vendredi matin dans un hôpital aux Pays-Bas, à l’âge de 78 ans, apprend-on auprès de ses proches.

Le défunt fut l’un des illustres artistes nationaux, dont le nom restera longtemps gravé dans la mémoire de la télévision, du cinéma et du théâtre marocains, pour avoir interprété avec brio de nombreux rôles.

Outre le personnage « Bais Diss » qu’il a campé avec maestria, le public retiendra son interprétation inégalée dans une série de productions artistiques, dont « La Brigade », « Chib W Shbab », et « Al Baraka Frassek », réalisé par son fils Adil El Fadili en 2019.

Parallèlement à une carrière artistique riche, dense et variée, feu Aziz El Fadili s’est illustré, grâce à un style gai et enjoué, comme un des présentateurs de la météo les plus connus du public sur la chaîne de la télévision nationale.

