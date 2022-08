Saad Lamjarred profite pleinement de ses vacances au Liban (VIDEO)

Cet été, la pop-star marocaine a décidé de passer ses vacances à Beyrouth, au Liban. Le chanteur a été aperçu faisant du jet ski et diverses activités aquatiques dans l’une des plages de Beyrouth.

Sur son compte Instagram, Saad Lamjarred a partagé une vidéo de son escapade, sur fond de Michael Jackson. Celle-ci a récolté plus de 55.000 likes en moins de 24 heures, et a été commentée par des centaines de fans, mais aussi par d’autres célébrités. Parmi elles, l’actrice, danseuse et icône du divertissement égyptien, Fifi Abdou.

Lamjarred se trouve actuellement au Liban pour la promotion de sa nouvelle chanson « Al Ashiq Alhayem », dont le teaser a été dévoilé ce jeudi. L’artiste a choisi le dialecte khaliji pour ce nouveau single.

