Saad Lamjarred prépare une surprise pour ses fans

Après la sortie de son hit «Ikhallik lili», le chanteur marocain Saad Lamjarred prépare une nouvelle surprise pour ses fans. Selon Ghalia, l’artiste prépare un duo avec le chanteur Zouhair Bahaoui, au grand bonheur de leurs admirateurs.

«Ensay», le dernier duo de Lamjarred avec la vedette égyptienne Mohamed Ramadan a d’ailleurs connu un grand succès..

Accusé de viol en 2016 par la Française Laura Prioul, âgée de 20 ans à l’époque, Lamjarred, pour rappel, s’est vu les faits requalifiés par le juge le 9 avril dernier. Il a, en effet, été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour « agression sexuelle » et « violences aggravées ». Le procès est prévu pour le mois de décembre.

Malgré ses déboires, Saad Lamjarred a poursuivi sa carrière artistique. Il a sorti plusieurs tubes et son titre, intitulé “Ensay”, a atteint plus de 116 millions de vues sur Youtube en moins d’un mois et demi. Son clip, Lmaallem, a dépassé la barre des 760 millions de vues. C’est le clip le plus regardé dans le monde arabe.

S.L.