Saad Lamjarred premier artiste marocain à investir les NFTS

De plus en plus d’artistes et de célébrités investissent le monde des NFTS (jetons non fongibles). « Lmaâlem » s’impose ainsi en tant que premier artiste marocain à voir son image prendre part à l’aventure du Metaverse.

Saad Lamjarred devient le premier artiste marocain à se voir offrir la possibilité de voir son image dans le milieu des NFTS, ce qui devrait plaire à ses fans dans le monde. En effet, celui-ci pourra voir son image utilisée en tant qu’avatar dans certains concerts virtuels, à l’image de ce qui se fait sur le FPS mondial, Fortnite, qui compte de nombreuses collaborations en ce sens, à l’image de Marshmello, Ariana Grande, Travis Scott, J.Balvin, Bruno Mars, etc.

Derrière cette idée, l’on retrouve la société « Meta Boundless », spécialisée dans le divertissement virtuel, dont le cofondateur, Habib Chamsse, indique que cela contribuera à rapprocher encore plus le chanteur de ses fans.

Il faut comprendre que le choix de Saad Lamjarred n’est pas aléatoire, puisqu’il est l’un des artistes qui attirent le plus de gens durant ses performances, sans parler des recettes qu’il génère via ses performances.

L’artiste a par ailleurs exprimé sa joie de rejoindre le Metaverse à travers cette initiative.

