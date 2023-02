Saad Lamjarred peut-il bénéficier de la liberté provisoire ?

La Cour d’Assisses de Paris a condamné le chanteur marocain Saad Lamjarred, vendredi 24 févier, à 6 ans d’emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt immédiat, pour viol et violence.

A propos de ce verdict, dans une déclaration à la chaîne « Sky News Arabia », Me Carine Diebolt, Avocat en droit des victimes, a affirmé que la peine dont a écopé le chanteur « demeure clémente, vu les preuves réelles à son encontre ».

Et d’ajouter: « Puisqu’il a été jugé par la Cour d’assises, les actes qui lui sont reprochés sont considérés des crimes, à l’instar des meurtres et des vols à main armée, surtout qu’il a usé de violence contre la victime. Et dans des cas pareils, comme dans le sien, la peine maximale d’emprisonnement peut être de 20 ans, en France. Par conséquent, je pense que le verdict est normal ».

Par ailleurs, Saad Lamjarred à la possibilité de faire appel, dans les dix jours suivant la décision à son encontre. Cependant, avait précisé la juge de la Cour d’Assises de Paris, de cet appel peuvent résulter plusieurs arrêtés: confirmation de la peine, réduction ou, au conduire, revue à la hausse. « Mais dans la plupart des cas, la durée de la peine est augmentée car la partie civile peut aussi faire appel en considérant que le verdict est clément », a-t-elle souligné.

Quant à Me Carine Diebolt, elle doute que Saad Lamjarred puisse bénéficier de la liberté provisoire, si son avocat fait cette requête pendant la période de l’appel, qui peut durer une année au moins avant le prononcé du nouvel arrêté. Mais il sera procédé, dans ce cas, à la réduction de 6 mois précédemment passés en prison pour la même affaire avant le nouveau jugement.

En revanche, la plaignante ne peut s’opposer ni au verdict, ni à l’arrêté de la Cour d’appel, mais selon l’Avocat en droit des victimes, elle peut demander des dommages et intérêts pour les préjudices subis.

Larbi Alaoui