Saad Lamjarred fait une annonce au sujet de son concert aux Emirats (PHOTO)

Saad Lamjarred a annoncé le report de son concert prévu ce dimanche aux Emirats arabes unis. Dans une story sur son compte Instagram, le chanteur marocain a écrit : «Mon cher public, mon public aux Emirats, suite à des problèmes techniques indépendants de notre volonté et de celle des organisateurs, il a été décidé de reporter le concert du 20 novembre à mi-décembre».

Et d’ajouter : «Nous vous en dirons plus dans les prochains jours».

Dans le cadre de ce concert, Saad Lamjarred avait annoncé via un post Instagram qu’une séance meet & greet était prévue à la fin de l’événement, où ses fans pourront prendre des photos avec lui et lui poser des questions. De plus, le comité organisateur de l’événement comptait offrir la possibilité de suivre en direct le match d’ouverture de la Coupe du monde qui opposera le Qatar à l’Équateur.

H.M.