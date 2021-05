Saad Lamjarred et Mohammed Ramadan enterrent la hache de guerre

Le public a été surpris de revoir le clip de la chanson « Ensay » (Oublie!), ce jeudi, sur la chaîne du chanteur et rappeur égyptien, Mohamed Ramadan. Ceci, après la grande polémique suscitée sur YouTube, suite à la suppression de la chanson, mercredi, à cause du refus de l’artiste égyptien de verser des droits d’auteur au chanteur marocain, Saad Lamjarred, qui a participé à la réalisation de cette oeuvre musicale.

Révélation dudit refus faite auparavant à un site arabe par Kareem Abu Ghali, agent artistique chargé des contrats concernant les prestations et concerts du chanteur marocain au Proche-Orient et dans les pays du Golfe.

Les observateurs en ont conclu que les deux stars arabes ont pu retrouver un terrain d’entente et un arrangement ayant permis à Mohamed Ramadan de s’acquitter de son dû à Saad Lamjarred. Par conséquent, YouTube a permis la rediffusion du clip de la chanson « Ensay », qui a battu le record incroyable de quelque 320 millions de vue, depuis son lancement en 2019. Donc, tout différend est « oublié », comme le suggère le titre de la chanson!

Ainsi, il y a de cela quelques heures, Mohamed Ramadan a annoncé le retour de « Ensay », via sa chaîne YouTube, en affirmant que cette collaboration artistique égypto-marocaine est la deuxième du genre concernant les tubes de l’été et, également, avec RedOne, producteur, auteur, compositeur et réalisateur artistique marocain de renommée mondiale (ndlr, de son vrai nom Nadir Khayat, natif de Tétouan) et ce, « après ma collaboration avec ‘lam3allam’ Saad Lamjarred », précise Ramadan.

Quatre heures après cette déclaration de l’acteur et rappeur du Pays des Pharaons, le clip « Al maksab bita3na »(Notre patrimoine commun) a été lancé sur les ondes de la chaîne personnelle de l’Egyptien, première collaboration entre celui-ci et RedOne, ayant vite connu un succès probant, une heure seulement après sa diffusion.

De son côté, Saad Lamjarred continue à récolter laurier sur laurier et son tube interplanétaire, « Lam3allam », avec 1 milliard de vues, fait de lui le premier artiste arabe et africain à avoir atteint ce record phénoménal.

Larbi Alaoui (avec Hind Mounir)