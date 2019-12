Saad Lamjarred et Mohamed Ramadan bientôt en concert (PHOTO)

«Dubaï Calendar», le calendrier des activités artistiques à Dubaï, a annoncé que Saad Lamjarred et Mohamed Ramadan tiendront un concert aux Emirats Arabes Unis.

«Les deux stars Saad Lamjarred et Mohamed Ramadan se produiront le 10 janvier 2020 pour la première fois aux Emirats et ce au centre commercial de Dubaï», peut-on lire sur le compte Twitter de «Dubai Calendar». «Ensay», le duo de Lamjarred et du chanteur égyptien avait connu un succès fulgurant et cumulé plus de 190 millions de vues.

Rappelons qu’après trois années d’absence, Saad Lamjarred a fait son grand retour sur scène et s’est produit le 18 décembre en Arabie Saoudite, dans le cadre du festival «Mawssim Riyad», en présence de centaines de fans. «Lamaâllem» a présenté un show exceptionnel et a interprété ses plus grands succès.

Les places pour la soirée, malgré leurs prix exorbitants, ont pratiquement été toutes vendues, mêmes celles de la catégorie VIP coûtant pas moins de 100.000 dirhams. D’autres tickets au prix de 500, 800 et 1000 dirhams ont également été achetés, au grand bonheur des organisateurs.

A noter que le chanteur a reçu l’accord de la justice française afin de faire son grand retour sur scène. Son dernier concert date d’octobre 2016.

H.M.