Saad Lamjarred et Ihab Amir préparent une surprise à leurs fans (VIDEO)

Ihab Amir a fait une annonce à ses fans. Dans une déclaration à ET Bil Arabi, le chanteur a affirmé qu’il va collaborer avec Saad Lamjarred. «J’ai écrit et composé une chanson pour Saad. Il l’a déjà écoutée», a confié Ihab Amir, indiquant que Saad est certain que le morceau connaîtra un grand succès.

Le chanteur a également profité de l’occasion pour féliciter Saad après que sa chanson «Lemaâllem» a atteint, en mai dernier, un milliard de vues.

A noter qu’Ihab Amir a sorti, la semaine dernière, une nouvelle chanson intitulée «ça y est». Elle a été écrite et composée par l’artiste et le clip a été réalisé par Mohamed Ali Laâouini.

H.M.