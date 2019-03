Saad Lamjarred est-il rentré au Maroc ?

Depuis quelques jours, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles Saad Lamjarred, placé sous contrôle judiciaire en France, serait rentré au Maroc.

Une source bien informée a confirmé cette information à Le Site info, sans pour autant donner plus de précisions. Mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire après avoir payé une caution de 150.000 euros, le chanteur n’a pourtant pas le droit de quitter le territoire. Sauf si le juge d’instruction lui a accordé une dérogation… Rappelons qu’il était convoqué par la Justice française le 8 février 2019. Une rencontre qui devait sceller un peu plus le sort du chanteur. “Le clan Lamjarred a demandé au juge une permission pour se rendre au Maroc, les visages semblaient apaisés après l’audience”, confie notre source. Très critiqué par les médias pour ses sorties médiatiques, le chanteur se fait très discret et ses proches font tout leur possible pour éviter d’étaler sa vie en public. Ce qui explique le silence autour de ces rumeurs de voyage au Maroc.

Contactée par nos soins, Nezha Regragui, la mère de Saad Lamjarred, a balayé d’un revers de main les rumeurs affirmant que son fils aurait quitté temporairement la France pour le Maroc. “Ces allégations sont totalement fausses. Saad est toujours en France et ne peut quitter le territoire”, a-t-elle assuré.

Rappelons que Saad Lamjarred avait été mis en examen pour “viol” par le juge d’instruction. Le juge des libertés et de la détention avait décidé de placer le chanteur sous contrôle judiciaire. “Aucun élément matériel ne montre qu’il y ait eu violence ou contrainte”, avait affirmé son avocat, maître Jean-Marc Fedida, à France info.

C’est dans l’établissement de Saint Tropez “Ermitage” que Saad Lamjarred a été interpellé suite à une accusation de viol. Saad Lamjarred “conteste vigoureusement les faits et ne reconnaît aucune espèce de violence”, ajoute Jean-Marc Fedida qui affirme que la relation sexuelle est “consentie” et qu’ “aucun élément matériel ne montre qu’il y ait eu violence ou contrainte”. Pourtant, la jeune femme accuse le chanteur de viol. En attendant, Saad Lamjarred a diffusé un clip sur Youtube à l’occasion de la journée de la femme. Ce qui a été perçu par ses détracteurs comme une véritable provocation.

S.L.