Dans les rues de Casablanca, il y a de moins en moins de personnes qui défendent la star marocaine. Certains ont même déclaré que Saad Lamjarred, à cause de ces affaires de viol, donne une mauvaise image du Maroc et des Marocains à l’étranger.

