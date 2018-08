Saad Lamjarred devant le juge: les derniers développements

Saad Lamjarred ne s’est pas fait discret dans les rues de Saint Tropez, contrairement à ce que lui avaient demandé ses avocats et son entourage. “Il faisait du shopping ou profitaient des établissements nocturnes du village, le tout accompagné d’un photographe qui ne manquait pas d’attirer l’attention sur lui” et “il avait également été reconnu par des fans alors qu’il faisait ses courses”, rapporte Nice-Matin.

