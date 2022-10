Saad Lamjarred bat un nouveau record ! (PHOTO)

Un nouveau record à mettre dans la déjà si riche escarcelle artistique de la pop-star marocaine, « Lam3allem »!

Il s’agit des 14 millions de followers de Saad Lamjarred, sur le réseau social Instagram. Avec ce nombre impressionnant de fans et de followers, le chanteur vient de battre un record jamais inégalé pour un autre artiste du Royaume.

De bien entendu, Saad Lamjarred n’a pas manqué, à cette belle occasion, d’exprimer son immense bonheur, ainsi que ses vifs remerciements à ses 14 millions d’admirateurs.

Et c’est via une story sur Instagram qu’il a fêté ce fabuleux record du nombre de fans et de followers. L’artiste marocain a ainsi écrit, comme commentaire de sa publication: « Quatorze millions de followers! Merci mes chers fans! En toute simplicité, je vous aime! ».

De même qu’il a illustré son post par une nouvelle photo qu’il a commentée comme suit: « Quatorze millions de followers! Que Dieu vous garde! ».

M.R.