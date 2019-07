Saad Lamjarred: Bachir Abdou brise le silence (VIDEO)

Saad Lamjarred n’est toujours pas sorti d’affaire avec la Justice française. Ni le chanteur, ni son entourage n’avaient pris la parole ces derniers mois pour évoquer sa situation.

Son père, l’artiste marocain, Bachir Abdou, a fini par briser le silence. Interrogé sur l’état de santé et la situation actuelle de son fils en France, il a répondu: “Je vais vous dire juste une seule chose, pour vous résumer la situation. Saad va très bien grâce à dieu et va rentrer au Maroc prochainement pour retrouver son public”, confie Bachir Abdou.

Par ailleurs, il n’a pas manqué de féliciter l’équipe nationale qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations 2019 au Caire. “Tous mes encouragements aux Lions de l’Atlas. Je prie dieu pour que les joueurs soulèvent le trophée et donnent de la joie à tous les supporters marocains”? Notons que Saad Lamjarred avait lui aussi encouragé les Lions de l’Atlas a travers un post sur les réseaux sociaux.

Saad Lamjarred s’est fait assez discret sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Et depuis la dernière décision de la justice, il a préféré battre en retraite sur la Toile. À part quelques posts et notamment un où on peut le voir arborer un nouveau look, le chanteur marocain et ses proches étaient restés silencieux pendant le mois de Ramadan.

“Lam3allam”, star controversée pour les affaires que l’on sait, a lancé une nouvelle chanson et poursuit donc sa carrière de chanteur. Mais les déboires de la star sont loin d’être terminés. Accusé de viol en 2016 par la française Laura Prioul, âgée de 20 ans à l’époque, Lamjarred s’est vu les faits requalifiés par la juge le 9 avril dernier. Une annonce accueillie comme une victoire par le clan “Lamjarred”, tandis que le clan “Prioul” avait dénoncé une injustice et espère toujours une suite au procès.

Bhyer Kabiro