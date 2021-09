Saad Lamjarred a un message pour ses fans (Photo)

Saad Lamjarred, via son compte Instagram,a tenu à vivement remercier ses fans et ses followers, suite au grand succès que la récente chanson de son père, Bachir Abdou,a réussi à obtenir, et intitulée « Daya3ti wa9ti »(Tu m’as fait perdre mon temps! »).

Le chanteur pop marocain, illustrant son post par une photo récente où il paraît très heureux, a écrit: »Mes chers fans, je tiens à vous remercier pour votre soutien.La chanson de mon père est parvenue à enregistrer d’excellents échos,à l’instar de ceux de « Inti hayati » et de « Lam3allem »,entre autres ». Et ce, »grâce à vous et à votre amour sincère.Que Dieu vous garde!Encore une fois, merci! Je vous aime!, a conclu Saad Lamjarred.

Pour rappel, l’artiste, Bachir Abdou,a récemment sorti le nouveau clip de son album « Daya3ti wa9ti« , sur la chaîne officielle Youtube de Saad Lamjarred. Cette oeuvre a pu recueillir 1 million de vues, une semaine seulement après sa sortie.

Bachir Abdou a collaboré avec Jalal Hamdaoui, chanteur et compositeur, à qui on doit les paroles de la chanson, ainsi que sa composition et son arrangement musical. La réalisation du clip, elle, est l’oeuvre de l’artiste Rachid El Ouali, alors que Saad Lamjarred en est le producteur.

L.A.