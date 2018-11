Saâd-Eddine El Othmani traîné en justice

L’annonce a été faite à l’issue d’une réunion à Rabat entre le ministre et les représentants des syndicats des transporteurs et des professionnels du transport routier.

Rappelons que les professionnels du transport routier des marchandises ont décidé de suspendre la grève observée depuis dix jours pour demander le relèvement du seuil de tonnage et la réduction des prix du gasoil, a annoncé mercredi 31 octobre le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara.

Celle-ci a par ailleurs appelé tous les aviculteurs à faire constater leurs pertes par des vétérinaires et des huissiers de justice, afin d’évaluer les pertes et dommages enregistrés dans le secteur au niveau national.

Pis encore, les transporteurs qui ne font pas grève se font agresser physiquement par les grévistes, dit-elle. Ces derniers n’hésitent pas à détériorer leurs véhicules, et dans certains cas, des cas d’extorsion sont relevés au niveau de barrages improvisés, rendant la situation encore plus désastreuse, relève la FISA.